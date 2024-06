¡Imparables! Alemania pone pie y medio en octavos de la Eurocopa 2024

Alemania logró una contundente victoria por 2-0 contra Hungría este miércoles en Stuttgart, consolidando su posición como líder en solitario del Grupo A de la Eurocopa 2024.

Con esta segunda victoria consecutiva, el equipo dirigido por Hansi Flick se perfila como uno de los favoritos del torneo.

Jamal Musiala fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 22. Musiala, con su habilidad y rapidez, logró superar a la defensa húngara y marcar un gol que levantó a la multitud en el Mercedes-Benz Arena.

En el segundo tiempo, el capitán Ilkay Gündogan aumentó la ventaja para los alemanes.

En el minuto 67, Gündogan, con su experiencia y precisión, anotó el segundo gol del partido tras una jugada colectiva que desarmó a la defensa de Hungría.

Hungría, a pesar de sus esfuerzos, no logró superar la sólida defensa alemana y se vio superada en el medio campo. La victoria de Alemania se suma a su impresionante debut en el torneo, donde goleó 5-1 a Escocia.

Con seis puntos en dos partidos, Alemania se posiciona como líder indiscutible del Grupo A y se acerca a la clasificación para la siguiente fase del torneo.

Germany through to the round of 16 ✅#EURO2024 | #GERHUN pic.twitter.com/29EdYWaeUF

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024