Alerta ambiental en California por contaminación en el aire obliga a miles de personas a permanecer confinadas

Miles de residentes del norte de California han sido instruidos para permanecer en sus hogares y limitar su exposición al aire libre luego de que las autoridades ambientales activaran una alerta sanitaria por contaminación atmosférica insalubre.

Causado debido a niveles peligrosos de partículas finas en el aire, que representan un riesgo serio para la salud pública.

California bajo estado de alerta; riesgos graves para habitantes y turistas

El pasado 6 de enero de 2026, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y su plataforma de monitoreo AirNow detectaron que el Índice de Calidad del Aire (AQI) superó el umbral de los 150 puntos.

Situándose en niveles catalogados como insalubres para toda la población en varias localidades del norte de California, incluyendo Portola, Summerville, Lewiston, Hayfork y Weaverville, así como zonas del Bosque Nacional Plumas.

¿Qué implica la clasificación “insalubre”?

El Índice de Calidad del Aire tiene varias categorías que alertan sobre el nivel de riesgo para la salud.

Cuando el AQI supera 150 puntos, como ocurrió en este episodio, se considera que el aire es insalubre para toda la población, y las agencias de salud recomiendan restringir actividades al aire libre y permanecer en interiores tanto como sea posible.

Repercusiones para la salud y medidas preventivas

La exposición prolongada a altos niveles de PM2.5 puede causar tos persistente, irritación ocular, dificultad para respirar y agravar afecciones como asma y enfermedades cardiovasculares.

Por ello, las autoridades recomendaron el uso de mascarillas N95, la permanencia en espacios cerrados con ventilación controlada, la reducción de esfuerzos físicos al exterior y la consulta regular del estado del aire a través del portal oficial AirNow.

Estas medidas fueron especialmente dirigidas a grupos vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardíacas.

Este episodio de contaminación atmosférica destaca la vulnerabilidad de comunidades ante variaciones extremas en la calidad del aire y subraya la importancia de mantener sistemas de monitoreo ambiental robustos.

La colaboración entre autoridades de salud y ambiental para proteger a la población frente a amenazas invisibles pero serias para la salud pública será clave para tratar esta situación.

