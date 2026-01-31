Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 30 de Enero, 2026
BCS

Alerta para evitar construir en asentamientos irregulares en BCS

El Gobierno estatal promueve un desarrollo urbano ordenado para prevenir estafas y la creación de asentamientos irregulares
30 enero, 2026
Foto CPS

Ante el acelerado incremento de la oferta inmobiliaria en Baja California Sur, la SEPUIMM hizo un llamado urgente a la población para verificar la legalidad de los predios y evitar el crecimiento de asentamientos irregulares. Esta estrategia gubernamental busca proteger el patrimonio de las familias frente a posibles estafas y garantizar un desarrollo urbano que respete el equilibrio ambiental de la entidad.

La directora de Planeación Urbana de la SEPUIMM, Sandra Bautista Cota, advirtió que la falta de conocimiento sobre los reglamentos vigentes puede comprometer los bienes de los compradores. Por tal motivo, sugirió confirmar que cualquier propiedad en venta cuente con la autorización de lotificación y el dictamen de uso de suelo correspondiente.

Para dar certeza jurídica a las transacciones, la funcionaria recomendó a los interesados:

  • Consultar el Reglamento de Fraccionamientos de Baja California Sur para conocer los requisitos técnicos obligatorios.

  • Exigir al vendedor documentos oficiales de instancias como CONAGUA, SEMARNAT y Protección Civil.

  • Rechazar ofertas de terrenos irregulares localizados en zonas de riesgo, como cauces de arroyos o áreas inundables.

  • Evitar la adquisición de predios que impliquen desmontes de vegetación sin los permisos ambientales necesarios.

Finalmente, Bautista Cota subrayó que realizar estas revisiones preventivas es fundamental para frenar la proliferación de asentamientos irregulares y fomentar una cultura de responsabilidad inmobiliaria. Para asesoría técnica, la ciudadanía puede acudir al segundo piso del Palacio de Gobierno o contactar a la autoridad vía correo electrónico.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

