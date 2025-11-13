Alertan desabasto de gas LP en México. Conoce los estados más afectados

Una reciente advertencia de la industria energética ha puesto en jaque a miles de familias, el suministro de Gas Licuado de Petróleo (gas LP) en México enfrenta interrupciones significativas en diversas regiones del país. De acuerdo con un informe, las zonas más afectadas incluyen el Valle de Toluca, Puebla y Tlaxcala. Este escenario se presenta justo cuando la demanda doméstica tiende a elevarse por el cambio de temporada, lo que agrava la vulnerabilidad del servicio.

Las razones detrás del posible desabasto de gas LP son múltiples y complejas. Por un lado, la asociación de distribuidores señala que la matriz logística de Petróleos Mexicanos (PEMEX) presenta fallas debido a la falta de mantenimiento en su infraestructura y a cambios en el esquema de entrega hacia las empresas de reparto. Por otro lado, en los estados señalados, los distribuidores han comenzado a reducir el suministro o a racionarlo, lo que lleva a retrasos en entregas y largas filas para adquirir el combustible.

El impacto del desabasto de gas LP se extiende tanto al ámbito doméstico como al comercial. En muchos hogares, el gas LP es la principal fuente para cocinar y calentar agua; en ausencia de un suministro fiable, las familias se enfrentan a interrupciones en su rutina básica. Asismismo, pequeños comercios que dependen del gas para operaciones cotidianas también quedan vulnerables. Este escenario pone sobre la mesa la urgencia de medidas contingentes y de mayor vigilancia sobre la cadena de suministro.

Las autoridades y distribuidores han hecho un llamado a la calma, señalan que, aunque se habla de desabasto, también se menciona que parte de la afectación contempla un “racionamiento temporal” más que una falta absoluta. Ello implica que, aunque los hogares puedan contar con servicio, el ritmo de entrega será más lento y con prioridad limitada. No obstante, advierten que el riesgo de compra de pánico podría agravar la situación para quienes más dependen del combustible.

Frente a la posibilidad creciente de desabasto de gas LP , especialistas en energía llaman a las familias a tomar medidas de prevención, anticipar el suministro, evitar compras de emergencia que saturen la demanda, y en lo posible considerar fuentes alternativas provisionales. En paralelo, insisten en que el gobierno y la industria deben reforzar la infraestructura logística y transparentar los mecanismos de distribución para evitar que se agraven las desigualdades regionales que suelen surgir en estos episodios.