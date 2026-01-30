Frío extremo en Florida por ola ártica provoca alertas y posibilidad de nieve

El estado de Florida, en Estados Unidos enfrenta un inusual frío extremo este fin de semana, con temperaturas que podrían descender por debajo de lo habitual e incluso abrir la posibilidad de ver nieve en algunas zonas, según pronósticos meteorológicos y reportes de las agencias climáticas.

Meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y otras autoridades advierten que una masa de aire ártico está desplazándose hacia el sur de Estados Unidos, impulsando un marcado descenso de las temperaturas en Florida y gran parte del sureste del país. Este fenómeno podría generar condiciones de frío inusual en el estado, con mínimas cercanas o inferiores al punto de congelación en varias regiones.

Las proyecciones indican que en ciudades como Orlando las temperaturas podrían caer por debajo de -1 °C, y en Miami rondar alrededor de 1 °C en las mañanas del domingo y lunes próximos, lo que rompería récords diarios de frío para estas fechas.

Además del descenso térmico, existe una posibilidad, aunque baja, de que se presenten copos de nieve o lluvia helada en zonas del centro y oeste de Florida, incluyendo áreas desde el condado de Orange hasta Tampa, debido a la interacción del aire polar con las aguas del Golfo de México.

Las autoridades han emitido alertas de congelación y han pedido a los residentes tomar precauciones ante el frío, especialmente aquellos sin acceso a calefacción o en riesgo por la exposición prolongada a bajas temperaturas. También se espera que el fenómeno impacte cultivos sensibles y la infraestructura, como tuberías sin protección.

Mientras el sur del estado se prepara para este episodio de frío atípico, localidades costeras y ciudades del interior ajustan sus medidas preventivas ante la llegada del aire ártico, en un evento climático que podría ser uno de los más intensos en más de una década en Florida.

