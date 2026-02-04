Alerta en el Metro CDMX: trabajadores marcharán este 4 de febrero

Ciudad de México.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo informó que la movilización responde a la falta de presupuesto para mantenimiento, adquisición de refacciones y materiales necesarios para garantizar la operación del Metro.

De acuerdo con el sindicato, las carencias actuales impactan tanto en las condiciones laborales del personal como en la seguridad del sistema, lo que representa un riesgo para millones de usuarios que utilizan diariamente el transporte público más importante de la capital.

Ruta y horario de la manifestación

La manifestación está programada para el 4 de febrero a las 15:30 horas. Los trabajadores marcharán desde el Metro Balderas hacia el Zócalo de la Ciudad de México, atravesando vialidades del centro histórico.

Aunque el sindicato no ha confirmado un paro de labores, advirtió que la movilización es una medida de presión para que las autoridades atiendan sus demandas, por lo que no se descartan afectaciones indirectas en la movilidad urbana.

Impacto social y político del conflicto

La protesta de los trabajadores del Metro se da en un contexto de creciente debate sobre el estado del sistema de transporte, la falta de inversión pública y la necesidad de garantizar condiciones seguras para usuarios y trabajadores.

Especialistas en movilidad señalan que la falta de mantenimiento y recursos puede derivar en fallas operativas, mientras que los trabajadores sostienen que sus demandas buscan evitar accidentes y mejorar la calidad del servicio.

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha emitido una postura oficial sobre la movilización, lo que mantiene la expectativa sobre posibles negociaciones o acuerdos con el sindicato.

