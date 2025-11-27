¡Alerta en La Paz! Este domingo 30 vence el plazo para el 25% de descuento en predial

El descuento predial del 25% en La Paz, Baja California Sur, está por concluir. El tesorero municipal, Jassiel Enríquez Varela, recordó a los ciudadanos que el plazo límite para aprovechar este beneficio fiscal en el pago anticipado del impuesto 2026 es el próximo domingo, 30 de noviembre. Después de esta fecha, los porcentajes de ahorro disminuirán, afectando a quienes no completen su pago en los días restantes.

Facilidades de Pago y Horarios Extendidos

Para facilitar que más contribuyentes se pongan al corriente con su predial, el Ayuntamiento de La Paz extendió los horarios de atención en las cajas recaudadoras. Las instalaciones ubicadas en Palacio Municipal operarán de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

El Tesorero Enríquez Varela también mencionó que están a disposición de los ciudadanos los módulos itinerantes, kioscos multiservicios y más de 15 cajas recaudadoras que ofrecen servicio regular en el municipio. La invitación es a no dejar pasar esta oportunidad de obtener el 25% de descuento.

Ahorro Adicional y Opciones Digitales

Existen alternativas rápidas y seguras para realizar el pago sin acudir a las oficinas, como:

El pago en línea a través de la App La Paz

Portales oficiales www.lapaz.gob.mx y www.visorurbano.lapaz.gob.mx.

Utilizar estos medios digitales permite obtener un 5% de descuento adicional al registrar la clave de usuario del predio. Quienes deseen pagar con tarjeta de crédito pueden gozar de meses sin intereses. Esta opción aplica para plazos de 3, 6 y 9 meses, con tarjetas participantes, siempre que el monto de la transacción sea superior a $1,500 pesos y se realice en una sola exhibición.

Alerta: Nuevas Tarifas a Partir de Diciembre

El Ayuntamiento de La Paz advierte sobre la reducción de los incentivos fiscales que se aplicará a partir del lunes 1 de diciembre. El descuento general por pago anticipado descenderá al 20%.

Para los pagos correspondientes al ejercicio 2025 y anteriores, la aplicación será del 15%. Sin embargo, se mantendrá un 50% de descuento en multas y recargos para quienes busquen regularizar su situación fiscal.