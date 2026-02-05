Alerta Epidemiológica: El sarampión acecha a las Américas; síntomas, riesgos y cómo frenarlo

Según la más reciente Alerta Epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se ha detectado un aumento significativo en la notificación de casos sospechosos y confirmados en varios países de la región.

El sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del mundo, ha regresado con fuerza al continente americano.

Esta situación pone en riesgo el estatus de “zona libre de sarampión” que tanto trabajo costó alcanzar, debido principalmente a las brechas en la cobertura de vacunación que persisten desde años anteriores.

¿Cómo identificar el sarampión? Síntomas clave

El sarampión no es “solo un sarpullido”. Es una enfermedad viral aguda que puede complicarse gravemente. El periodo de incubación suele ser de 10 a 12 días, y los síntomas aparecen en fases:

Fase Prodrómica (inicial): Fiebre alta (que puede superar los 39°C), tos persistente, rinitis (moqueo nasal) y conjuntivitis (ojos rojos y llorosos).

Puntos de Koplik: Pequeñas manchas blancas con centro azulado-blanco en el interior de las mejillas (aparecen 2 o 3 días antes del sarpullido).

Fase Exantemática (sarpullido): Comienza en la cara y la parte superior del cuello, extendiéndose hacia el tronco, brazos y piernas. Son manchas rojas que no pican y suelen durar de 5 a 6 días.

Importante: El virus se transmite por gotas de aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Puede permanecer activo en el aire o en superficies hasta por 2 horas.

Situación actual en las Américas (Febrero 2026)

La OPS advierte que la región enfrenta un riesgo elevado de brotes endémicos, pues los casos confirmados muestran un aumento constante desde los finales del año 2025.

El documento técnico destaca que la cobertura de la primera y segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas (SRP) ha caído por debajo del 95% necesario para la inmunidad colectiva en muchos países.

Esta alerta no es para causar pánico, sino para activar la vigilancia epidemiológica. En México, las autoridades de salud se mantienen atentas ante la importación de casos, reforzando la detección en aeropuertos y puntos fronterizos para evitar la propagación local. ¿Cómo podemos prevenirlo? La vacuna es la solución La única forma efectiva de prevenir el sarampión es la vacunación. Como tu colaborador en salud, te recuerdo que esta es una responsabilidad colectiva: Esquema Completo: Asegúrate de que los niños tengan sus dos dosis de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis). Viajeros: Si planeas viajar al extranjero, verifica que tu esquema esté actualizado al menos 15 días antes de tu partida. Vigilancia: Ante la presencia de fiebre y sarpullido, no te automediques. Acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana y evita el contacto con otras personas.

