Alerta por videos en TikTok que instalan malware y pueden robar tus datos personales

Usuarios de TikTok y otras redes sociales están siendo advertidos por autoridades de seguridad digital sobre la circulación de videos manipulados que engañan y pueden comprometer la seguridad de sus dispositivos y cuentas personales. En esta red social de videos cortos, contenidos que parecen tutoriales o “trucos” para obtener programas o servicios de pago gratuitos en realidad instalan malware o software malicioso que puede robar contraseñas, datos bancarios y otra información sensible.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México emitió la alerta tras identificar que este tipo de videos —difíciles de distinguir por su edición y presentación profesional— inducen a los usuarios a seguir instrucciones dañinas. En muchos casos, las personas son instruidas a copiar y ejecutar códigos o comandos que modifican el sistema operativo del dispositivo, desactivan mecanismos de seguridad y permiten la descarga de malware.

Una vez instalado, este software puede infiltrarse en navegadores, gestores de contraseñas, cuentas de correo electrónico y aplicaciones de mensajería, lo que permite a los ciberdelincuentes obtener acceso completo a información personal y financiera, con riesgo de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas.

Especialistas en seguridad advierten que estas amenazas no son exclusivas de TikTok. Campañas parecidas han sido detectadas en tendencias virales donde se ofrecen beneficios gratuitos —como versiones premium de servicios o activadores de software—, que en realidad son puertas de entrada para malware avanzado que puede robar datos incluso de carteras de criptomonedas o credenciales de redes sociales.

Para protegerse, la Policía Cibernética recomienda no ejecutar instrucciones de procedencia desconocida ni descargar activadores o versiones no oficiales de programas; verificar siempre la autenticidad de los contenidos; mantener actualizado el sistema operativo e instalar un antivirus; así como evitar descargar archivos desde enlaces externos o no verificados y revisar regularmente la actividad de las cuentas personales.

Además, usuarios deben respaldar periódicamente su información para poder recuperarla en caso de infección o bloqueo de dispositivos. Frente a cualquier contenido sospechoso, las autoridades recomiendan reportarlo inmediatamente a través de los canales oficiales de la Policía Cibernética.

Con millones de usuarios activos en México y el mundo, TikTok sigue siendo una plataforma muy popular, pero también un espacio donde las amenazas digitales evolucionan rápidamente, por lo que la prevención y la educación digital son clave para evitar convertirse en víctima de fraudes y robo de datos.

