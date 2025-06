Ecología alerta por quemas diarias de basura en zonas irregulares de Los Cabos

La quema de basura se ha convertido en una práctica recurrente en diversas zonas de Los Cabos, especialmente en asentamientos irregulares de San José del Cabo y Cabo San Lucas, alertó la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente.

Además de provocar afectaciones ambientales, esta acción representa un serio riesgo para la salud de la población y para las viviendas cercanas, principalmente por la emisión de contaminantes y la posibilidad de incendios.

Gustavo Castro Zumaya, director de Gestión y Normatividad Ambiental, explicó que esta problemática es más frecuente en zonas donde no existe un servicio formal de recolección de basura por parte del Ayuntamiento.

“La incidencia más alta es en las viviendas que no están entregadas formalmente al Ayuntamiento como las invasiones o zonas irregulares toda vez que la recolección de basura no pasa como en una colonia ya entregada (…) tenemos aproximadamente dos reportes diarios de quema de basura, hay más población en Cabo San Lucas, por ende los resultados es que en esa zona se quema más basura, obviamente los reportes que nos indican son en zonas no regulares”, expresó Castro Zumaya.