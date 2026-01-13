Enema de café: la peligrosa moda de TikTok que médicos advierten puede causar daños graves

Una nueva tendencia viral en TikTok, que promueve el uso de enemas de café como método “detox”, está encendiendo las alertas entre especialistas en salud.

Médicos advierten que esta práctica sin evidencia científica puede causar daños graves a quienes la adopten sin supervisión profesional.

¿Qué son los enemas de café y por qué se volvieron virales?

En la plataforma TikTok, diversos creadores de contenido han promovido los enemas de café como un procedimiento capaz de “desintoxicar” el cuerpo, limpiar la sangre o mejorar la función del hígado, incluso compartiendo instrucciones para realizarlo en casa.

Un enema consiste en introducir una solución líquida a través del ano hacia el recto y el intestino grueso, técnica que en el entorno médico se utiliza para aliviar el estreñimiento o preparar el colon antes de ciertos estudios clínicos.

Sin embargo, no existe evidencia científica sólida que respalde los supuestos beneficios de aplicar café por vía rectal, y muchos médicos señalan que el hígado y los riñones ya realizan de forma natural y eficaz la eliminación de toxinas sin necesidad de intervenciones de este tipo.

Riesgos sanitarios que alertan a especialistas

El repunte de esta tendencia en redes ha provocado advertencias de profesionales de la salud, quienes subrayan que los enemas de café no solo carecen de beneficios comprobados, sino que también implican riesgos reales para la salud.

Entre los posibles efectos adversos se encuentran:

Desequilibrio de electrolitos , que puede derivar en deshidratación severa y complicaciones graves.

Lesiones intestinales , incluida la perforación del intestino o quemaduras en la mucosa.

Colitis o inflamación del colon tras la introducción de líquidos irritantes como el café.

Alteraciones de la flora intestinal que pueden afectar funciones digestivas esenciales.

Especialistas del Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas de España han señalado que el riesgo de complicaciones con enemas de café es elevado y que no aportan beneficios reales al organismo.

Frente a la difusión de métodos no probados en plataformas como TikTok, la recomendación de los médicos es clara:

No recurrir a remedios caseros ni procedimientos invasivos sin la orientación de profesionales de la salud.

El riesgo de consecuencias adversas supera, ampliamente, cualquier beneficio no demostrado.

El fenómeno de recomendaciones de salud en redes sociales, como TikTok o YouTube, ha generado preocupaciones entre especialistas, ya que muchos usuarios toman estas plataformas como primera consulta médica, a menudo con resultados erróneos o alarmistas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO