Alerta sanitaria continúa en BCS pese al fin de la emergencia por Covid-19

El pasado viernes 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró concluida la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Pero a pesar de que la fase de emergencia ha terminado, la pandemia no ha llegado a su fin.

En este contexto, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Baja California Sur, a través de su titular José Manuel Larumbe Pineda detalló que en BCS la alerta sanitaria se ha mantenido a la baja, no obstante, la ciudadania debe continuar aplicando las medidas de bioseguirdad para evitar contagios por Covid-19; ya que aún se continúan registrando contagios y cuadros graves provocados por esta enfermedad,

El uso del cubrebocas ya no es obligatorio en el estado, solo restaurantes y hospitales lo deben de utilizar para evitar contagios. En el caso de los restaurantes, el uso de cubrebocas y la cofia se han implementando desde antes que se declarara el único de pandemia, por lo que estas medidas deben continuar por seguridad e higiene hacia los comensales que consumen los productos de los restaurantes.

“En cuestiones de medidas de bioseguridad en los establecimientos ya no existen los aforos limitados, solo se tiene como recomendación tener el gel antibacterial; esto es opcional. Lo que si recomendamos es que no se relaje el uso del cubrebocas. El uso de cubrebocas y la cofia se va seguir utilizando, no era por cuestiones de Covid-19. Todas las personas que manipula alimentos tienen que usar esta medida protectora”.