La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos emitió este 29 de enero de 2026 una alerta sanitaria de nivel Clase II tras ordenar el retiro inmediato de miles de productos de consumo masivo.

La medida se tomó después de que inspecciones técnicas en un centro de distribución de la empresa Gold Star Distribution, Inc., ubicado en Minneapolis, revelaran una severa contaminación con excrementos de roedor, orina y heces de aves en las áreas de almacenamiento.

Este hallazgo afecta a una vasta gama de artículos que van desde golosinas y cereales hasta medicamentos de venta libre y cosméticos distribuidos en varios estados del país.

El operativo de recolección busca evitar brotes epidemiológicos en los estados de Indiana, Minnesota y Dakota del Norte, donde estos artículos fueron distribuidos a diversas cadenas comerciales.

Según el informe de la FDA, la exposición a estos desechos animales representa un riesgo latente de transmisión de patógenos peligrosos como la Salmonella y la leptospirosis.

Aunque hasta el momento no se han documentado casos de enfermedades vinculadas a este lote, la autoridad federal ha sido enfática en que los consumidores deben destruir los productos afectados lo antes posible para evitar cualquier contacto accidental o ingesta.

Entre las marcas de reconocimiento global que figuran en la lista de retiro se encuentran nombres como Coca-Cola, Pringles, Skittles, Nutella, Cheerios, y el ketchup Heinz.

La magnitud del problema es tal que incluso productos de higiene personal como desodorantes Axe, rastrillos Gillette y medicamentos como Pepto Bismol han sido catalogados como inseguros.

La FDA clasificó el riesgo como moderado, lo que implica que, si bien las consecuencias para la salud suelen ser temporales o reversibles, la negligencia en las condiciones de higiene de la planta de Minneapolis constituye una violación grave a las normas de seguridad alimentaria.

Impacto de la contaminación por plagas en la salud pública y el consumo

La presencia de fauna nociva en centros de logística es uno de los mayores desafíos para la seguridad nacional en términos de salud.

Instituciones como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) han señalado en diversos estudios que los roedores son vectores de más de 35 enfermedades que pueden propagarse a través del contacto directo o la inhalación de partículas volátiles en bodegas cerradas.

Antecedentes similares, como el cierre masivo de tiendas Family Dollar en años previos por infestaciones de ratas, subrayan la necesidad de que organismos como la PROFECO y la Secretaría de Salud mantengan una vigilancia estricta sobre las cadenas de suministro internacionales para proteger al pueblo.

Las estadísticas de la FDA sugieren que el riesgo sanitario en este caso específico se considera bajo pero “no despreciable”, razón por la cual la Clase II de retiro es obligatoria.

Es vital que los ciudadanos verifiquen el origen de sus productos, especialmente si realizaron compras recientes en los estados fronterizos o a través de importadoras no certificadas.

Universidades como la Universidad de Guadalajara y el Tecnológico de Monterrey recalcan que la educación en salud preventiva es la mejor herramienta para que los consumidores exijan estándares de calidad que cumplan con las leyes de publicación y sanidad vigentes.

Finalmente, instamos a nuestros lectores a mantenerse informados a través de canales oficiales. La transparencia en la industria alimentaria es fundamental para garantizar que ninguna familia corra riesgos innecesarios.

