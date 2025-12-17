Cofepris emite alerta sanitaria por medicamento para cáncer falsificado y advierte riesgo para pacientes

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria urgente tras identificar lotes irregulares del medicamento Keytruda® 100 mg/4 mL (pembrolizumab), solución inyectable, un tratamiento de inmunoterapia utilizado en diversos tipos de cáncer, como melanoma y cáncer de pulmón.

Derivado de un análisis técnico-documental proporcionado por el distribuidor autorizado, Merck Sharp & Dohme Comercializadora, S. de R.L., COFEPRIS confirmó que al menos dos lotes de Keytruda circulan en el país con características que no coinciden con los estándares de fabricación y empaque del producto original.

Entre los números de lote detectados como no conformes o potencialmente falsificados se encuentran:

Y011745 , con fecha de caducidad 08 de marzo de 2026 , cuyo empaque primario y secundario no corresponde al fabricado por la farmacéutica autorizada en México.

Y005786, con caducidad octubre de 2025, reportado internacionalmente como irregular.

COFEPRIS advirtió que la circulación y comercialización de estos lotes representa un riesgo grave para la salud, ya que se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación, transporte, almacenamiento y materias primas empleadas, por lo que no se puede garantizar su calidad, seguridad ni eficacia.

Recomendaciones para pacientes, profesionales de la salud y distribuidores

Para proteger a la población y evitar el uso de productos de origen o control desconocido, la autoridad sanitaria recomienda:

Verificar visualmente el empaque del medicamento, comparando el número de lote y la fecha de caducidad con los registros oficiales.

No adquirir ni utilizar Keytruda con los números de lote señalados si existe sospecha de irregularidad.

Adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados, con aviso de funcionamiento o licencia sanitaria vigente.

Reportar cualquier sospecha de comercialización ilegal o reacciones adversas a través de los canales oficiales de COFEPRIS, como el portal VigiRam o el correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Distribuidores y servicios de salud deben inmovilizar inmediatamente cualquier lote sospechoso e iniciar la denuncia sanitaria correspondiente.

La alerta más reciente se suma a anteriores avisos emitidos por COFEPRIS sobre lotes irregulares de Keytruda, que han sido motivo de seguimiento continuo por parte de la autoridad sanitaria debido a la criticidad de este medicamento en tratamientos oncológicos.