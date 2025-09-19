Alerta de Simulacro Nacional desata ola de memes en México

Un sonido de alerta poco familiar interrumpió la rutina de 80 millones de personas en México este viernes 19 de septiembre.

Por primera vez, el Gobierno de México envió un mensaje de prueba a través del Sistema de Alertamiento Masivo como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, buscando verificar la eficacia de esta herramienta crucial.

Aunque el objetivo del ejercicio es salvar vidas en emergencias reales, la reacción inmediata del público se volcó hacia el humor.

Las redes sociales se inundaron con una ola de memes que capturaron el sobresalto y la sorpresa de los mexicanos.

Del pánico a la comedia viral

Tras el susto en muchos mexicanos, algunos compartieron su experiencia a través de imágenes con tono humorístico. En ellos, destacaban el sonido peculiar que emite la alerta dando un toque de comedia a la situación.

Los memes reflejaron con humor cómo los teléfonos “se pusieron como locos”, transformando el pánico momentáneo en un fenómeno viral.

El humor también sirvió para crear un punto de conexión nacional a través de comparaciones con la Ciudad de México, donde la alerta sísmica es una experiencia habitual.

Uno de los memes más populares felicitaba al resto de los estados por finalmente “graduarse como chilangos“, al vivir en carne propia una alerta masiva.