Alerta sísmica en CDMX se activa por error

La tarde de este viernes, la Alerta sísmica se activó en varias zonas del sur de la Ciudad de México (CDMX) sin que hubiera registro de movimiento telúrico, lo que generó confusión entre residentes y autoridades.

Vecinos de Coyoacán, Tlalpan y Benito Juárez informaron que escucharon el sonido de la alerta. Incluso, la Facultad de Ciencias de la UNAM notificó la activación a través de sus canales oficiales, pidiendo calma a la comunidad universitaria y que se dirigiera a zonas seguras.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) aclaró que no había detectado ningún sismo relevante y que, además, no opera ni administra el sistema de alertamiento. La dependencia señaló que su función se limita al monitoreo de la actividad sísmica.

El C5 también informó que su infraestructura no emitió alerta sísmica alguna en la CDMX y que continuaría pendiente de cualquier reporte a través de sus líneas de emergencia.

Posteriormente, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) explicó que la activación ocurrió por un error durante una prueba manual realizada a las 15:05:32 horas en el transmisor del Canal 1, donde se ejecutaban trabajos de mantenimiento y actualización de componentes electrónicos.