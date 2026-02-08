Se activa alerta sísmica en CDMX hoy 8 de febrero: desalojan edificios

La tarde de este domingo 8 de febrero , la alerta sísmica se activó en la Ciudad de México, provocando el desalojo inmediato de miles de personas en viviendas, centros comerciales y espacios públicos. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) emitió la señal de advertencia alrededor de las 14:15 horas, lo que permitió a la población iniciar los protocolos de protección civil antes de que el movimiento fuera perceptible en diversas alcaldías.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el sismo tuvo su epicentro en las costas del Pacífico, activando los sensores de detección temprana. En la capital, la alerta sísmica sonó con éxito en la red de altavoces del C5, mientras que los servicios de transporte como el Metro y el Metrobús iniciaron sus procedimientos de seguridad, deteniendo la marcha de las unidades de forma preventiva.

Hasta el momento, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó a través de sus redes sociales que se han activado los protocolos de revisión en las 16 alcaldías para descartar afectaciones estructurales. Los helicópteros del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizan sobrevuelos de reconocimiento para identificar posibles emergencias o cortes en el suministro eléctrico tras el sonido de la alerta sísmica.

La activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México ocurre en un contexto de constante monitoreo por parte del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Históricamente, la capital mexicana es vulnerable a movimientos telúricos debido a su ubicación geográfica y la composición del suelo. Estadísticas del C5 indican que la efectividad de la red de altavoces ha alcanzado el 98% en eventos recientes, permitiendo un tiempo de oportunidad de hasta 60 segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas más fuertes.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma y permanecer atentos a las réplicas que pudieran presentarse. Es fundamental no difundir rumores y seguir exclusivamente los canales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y el Gobierno de la Ciudad de México para obtener información verificada sobre la magnitud y el epicentro exacto del evento ocurrido este 8 de febrero.

