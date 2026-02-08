Alerta SSPC por cobros no autorizados en tarjetas bancarias: consejos para proteger tu dinero

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta urgente a la población para prevenir cargos no autorizados mediante tarjetas bancarias o billeteras digitales, una modalidad de fraude que ha crecido con el uso de tecnologías digitales.

Esta modalidad de robo conocida como “toque fantasma” consiste en acercar dispositivos a tu bolso, cartera o incluso tu celular para detectar tu tarjeta bancaria o las aplicaciones de billeteras digitales que tienes activas en tu teléfono móvil y con ello poder realizar cobros no autorizados y obviamente sin que al momento te des cuenta.

¿Cómo operan estos delitos y qué medidas se deben tomar? La dependencia federal explicó que los delincuentes aprovechan descuidos en establecimientos físicos, áreas concurridas y el poco cuidado que en ocasiones tenemos para proteger nuestros dispositivos móviles.

Para evitar ser víctima, la SSPC recomienda, entre otras acciones, desactivar la función NFC (Near Field Communication) en los teléfonos inteligentes cuando no se esté utilizando, ya que esta tecnología permite la transmisión de datos de pago de forma inalámbrica y podría ser interceptada.

Y para proteger las tarjetas bancarias que traes en físico en tu bolso o cartera, la SSPC recomienda utilizar carteras, fundas o tarjeteros con bloqueo de señales, diseñados para impedir la lectura no autorizada de la información contenida en tarjetas de crédito o débito.

También se recomienda activar en tu celular las alertas de las aplicación bancaria, esto con el objetivo de recibir notificaciones inmediatas de cada transacción que se haga y con ello detectar de inmediato los cobros no reconocidos.

Durante este 2026, las autoridades han enfatizado que la prevención es la mejor herramienta contra los ciberdelitos. Es fundamental que, al realizar cualquier compra, el cliente verifique personalmente el monto que aparece en la terminal punto de venta antes de autorizar el pago, asegurando que la cifra coincida con el precio del producto o servicio adquirido para evitar “ajustes” malintencionados o cargos dobles.

De acuerdo con datos de la Unidad de Policía Cibernética, el robo de información financiera no solo ocurre en sitios web apócrifos, sino también mediante dispositivos de proximidad. Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sugiere consultar la Ciberguía oficial, un documento que ofrece un ecosistema de protección para los usuarios.

Además, se exhorta a la ciudadanía a utilizar las aplicaciones bancarias para bloquear temporalmente las tarjetas cuando no estén en uso, una función que la mayoría de las instituciones financieras en México ya ofrecen en sus plataformas móviles.

Para quienes ya han detectado movimientos inusuales, la recomendación es comunicarse de inmediato con su banco y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

