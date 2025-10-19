¡Alerta migrantes! Donald Trump amenaza con enviar militares a San Francisco, California

Donald Trump amenazó con enviar tropas a San Francisco en una entrevista transmitida este domingo, mientras busca desplegar el ejército estadounidense en más ciudades controladas por los demócratas.

Trump ha exagerado repetidamente la magnitud de la delincuencia en las ciudades estadounidenses para justificar despliegues, a los que se han opuesto en gran medida los líderes demócratas locales.

A finales del mes pasado, sugirió que las ciudades estadounidenses se utilizaran como “campos de entrenamiento” para las fuerzas militares.

El primer despliegue en Los Ángeles, en junio, se produjo después de protestas por redadas migratorias generalizadas que, según los críticos, parecían dirigirse principalmente a las personas por su raza o el idioma que hablaban.