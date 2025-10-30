Alerta en Veracruz por veladoras explosivas de Día de Muertos

En el municipio de Papantla, en Veracruz, las autoridades han levantado una alerta urgente a la población, debido a que circulan supuestas veladoras artesanales que en realidad son materiales explosivos y que han sido distribuidas con motivo de las festividades del Día de Muertos.

Las autoridades han informado que los artefactos se presentan como veladoras “regaladas” o como parte de campañas promocionales, y han abierto una carpeta de investigación para dar con los responsables de la elaboración de “las veladoras”.

Cabe recordar que en meses pasados en el mismo municipio se reportaron paquetes disfrazados de perfumes que contenían explosivos y generaron lesiones graves en la región, lo que evidencia una reiteración de tácticas que apuntan a aprovechar tradiciones culturales y fechas simbólicas para introducir artefactos peligrosos bajo el radar.

Por lo anterior las autoridades hacen un llamado a la población de adquirir veladoras únicamente en comercios establecidos, evitar aceptar muestras gratuitas o regalos en la vía pública, y abstenerse de recoger objetos abandonados cuya procedencia no esté garantizada. Además, se solicita reportar cualquier objeto sospechoso al número de emergencias.