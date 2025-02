Alerta de viaje de EE.UU. a turistas por Spring Break en México

Ante la llegada del período de Spring Break, la Embajada de EE.UU. y los consulados en México han emitido una alerta para los turistas estadounidenses que planean viajar al país. El aviso recomienda a los viajeros tomar precauciones en zonas turísticas concurridas, especialmente en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

La alerta advierte que “el crimen, incluyendo delitos violentos, puede ocurrir en cualquier parte de México, incluso en destinos turísticos populares”. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses ser especialmente cautelosos en las zonas céntricas de los destinos mencionados, sobre todo después del anochecer.

Message for U.S. Citizens 🇺🇸

Spring Break Travel: Mexico

Travel Smart – Be Informed: Each year, thousands of U.S. citizens visit Mexico during spring break.

https://t.co/tHeP9EMA89

— Consulado EUA Monterrey (@USConsulateMTY) February 22, 2025