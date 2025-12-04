Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 4 de Diciembre, 2025
Salud y Bienestar

Autoridades activan protocolo epidemiológico ante cinco nuevos casos de sarampión en CDMX esta semana

La Secretaría de Salud confirmó cinco nuevos casos de sarampión en CDMX, lo que impulsó la ampliación de puestos de vacunación en zonas de mayor riesgo
Demis Salina
4 diciembre, 2025
0
25

Foto: Archivo

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) confirmó cinco nuevos casos de sarampión durante la última semana, con lo que la capital acumula 10 de los 5 489 contagios reportados en el país.

Volvió el sarampión a CDMX: alarman nuevos contagios

Ante la reaparición de casos, las autoridades locales activaron un protocolo de prevención: vigilancia epidemiológica reforzada, búsqueda de contactos, cercos sanitarios y un impulso urgente a la vacunación.

La mayoría de los nuevos contagios se concentran en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

En respuesta, se ampliarán los puestos fijos de vacunación, se desplegarán brigadas en espacios de alta afluencia y se coordinará el esfuerzo con instituciones de salud como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Además, la Sedesa hizo un llamado a la población de entre 12 meses y 49 años para que acuda a sus centros de salud más cercanos a completar su esquema de vacunación.

La rápida propagación de este virus ocurre en entornos donde la cobertura de vacunación no alcanza niveles óptimos.

De hecho, en 2025 el brote a nivel nacional ha registrado miles de casos confirmados, principalmente en estados como Chihuahua, Sonora y Coahuila.

Aunque la CDMX no concentra la mayoría, la reaparición de casos genera preocupación por una posible nueva cadena de transmisión.

Las autoridades recomiendan revisar la cartilla de vacunación y acudir a los centros de salud para recibir la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) o completar el esquema si está incompleto.

La reaparición de casos de sarampión en la capital demuestra cómo una enfermedad que se creía controlada aún puede volver si bajan las coberturas de vacunación.

Las autoridades sanitarias ya activaron medidas para contener la propagación, pero la clave sigue siendo la participación activa de la población.

