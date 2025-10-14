Alertan por nuevo sistema ciclónico en el Pacífico, Sonia.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han emitido un aviso por un nuevo sistema meteorológico con posibilidad de convertirse en el ciclón en aguas del océano Pacífico, “Sonia”.

Según el reporte oficial, la zona de perturbación se localiza frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con una probabilidad estimada del 40% de desarrollo ciclónico en un lapso de siete días. También el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advierte de una “probabilidad media” de que la depresión tropicial se forme a finales de la semana.

Durante la temporada 2025, el Pacífico mexicano ya ha registrado 17 fenómenos tropicales,10 tormentas y 7 huracanes, y las autoridades esperaban un total entre 16 y 20 eventos para esta temporada. Esto indica que aún podrían formarse hasta tres sistemas adicionales.

Aunque el sistema aún no alcanza categoría ciclónica, la vigilancia temprana es clave para prevenir daños en zonas costeras. Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta.