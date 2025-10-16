Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Alertan por repunte de secuestros virtuales; dos menores afectados en La Paz

Autoridades estatales frustran engaños telefónicos en agravio a dos menores de edad en la Ciudad de La Paz; los casos evidencian nueva oleada de extorsiones dirigidas a menores.
Daniela Lara
16 octubre, 2025
Dos menores, víctimas de intentos de secuestro virtual en una semana en La Paz

En menos de una semana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) frustró dos intentos de secuestro virtual en los que las víctimas fueron menores de edad. Los casos encendieron las alertas por el aumento de extorsiones telefónicas en Baja California Sur.

Según la corporación, las emergencias se reportaron luego de que familiares recibieran llamadas con amenazas. Los padres temían por la seguridad de los menores. Agentes de la Policía Estatal Preventiva lograron localizarlos en distintos puntos de la ciudad. Ambos estaban aislados, pero en buen estado de salud.

Las investigaciones confirmaron que no hubo secuestro real. Los delincuentes usaron extorsión telefónica para engañar a las víctimas y hacer que se ocultaran o perdieran contacto con sus familias, mientras exigían dinero por su supuesta liberación. En los dos casos, las familias no realizaron pagos, lo que evitó mayores consecuencias.

La Policía Estatal Cibernética informó que estos hechos no son aislados. Señaló que existe una nueva ola de secuestros virtuales dirigida principalmente a jóvenes entre 15 y 30 años, con mayor incidencia en el sur del estado.

Las autoridades pidieron a la población no responder llamadas sospechosas ni compartir información personal. También exhortaron a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión a los números de emergencia.

