Alertan por Tormenta Invernal en Los Cabos; piden reforzar medidas de autocuidado

Ante los efectos de la tercera Tormenta Invernal, así como de los frentes fríos 30 y 31, la Dirección Municipal de Protección Civil de Los Cabos exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de autocuidado y mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.

El titular de la Dirección General de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Francisco Cota Márquez, informó que a partir de la noche de este viernes se prevé un descenso marcado de temperaturas, así como lluvias y rachas de viento en el municipio.

Explicó que estas condiciones serán generadas por una circulación ciclónica que interactuará con los frentes fríos 30 y 31, además de corrientes en chorro polar y subtropical, lo que dará origen a la tercera Tormenta Invernal de la temporada.

Detalló que el sistema ingresará por el noroeste del país, afectando inicialmente a Baja California y avanzando hacia Baja California Sur, con impacto también en Sinaloa.

En el caso del estado, se pronostican rachas de viento de 30 a 40 kilómetros por hora, cielo nublado y lluvias moderadas a intensas, con acumulados de 15 a 25 milímetros durante la noche del viernes y madrugada del sábado.

Durante la mañana del sábado, las condiciones podrían intensificarse, con acumulados de lluvia de 50 a 75 milímetros, principalmente en los municipios de Comondú y Mulegé.

Para el municipio de Los Cabos, Protección Civil prevé un acumulado de lluvias de hasta 50 milímetros en las próximas 48 horas, lo que representa riesgo de inundaciones en zonas bajas.

Asimismo, Cota Márquez señaló que la tercera Tormenta Invernal dejará temperaturas gélidas en Los Cabos, con valores de entre 12 y 15 grados centígrados, mientras que en zonas serranas y áreas cercanas a Miraflores y Santiago, el termómetro podría descender hasta los 5 grados.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, proteger a personas adultas mayores, niñas y niños, evitar salir si no es necesario y no cruzar arroyos ni zonas inundadas, ante la posible crecida por las lluvias.

