Alarma global por la variante de influenza: Subclado K satura hospitales y provoca cierres escolares

Un repunte súbito de casos por la variante H3N2 del virus de la influenza, conocida como “subclado K”, encendió las alarmas sanitarias en Europa, Estados Unidos y otras regiones del mundo.

El saldo preliminar: hospitales saturados, cierre temporal de escuelas y reactivación de medidas preventivas como el uso de mascarillas.

Expertos advierten que, aunque la “nueva gripe” no sea necesariamente más letal, su alta transmisibilidad y la disminuida eficacia de la vacuna tradicional configuran un escenario preocupante para los próximos meses.

¿Qué se sabe de la variante subclado K del H3N2?

Esta nueva versión del virus de influenza A H3N2 presenta mutaciones genéticas que podrían reducir la eficacia de las vacunas antigripales convencionales.

El subclado K parece tener una transmisibilidad mayor a la habitual, lo que explicaría la propagación acelerada y el adelanto del inicio de la temporada gripal.

Aunque no hay evidencia clara de que cause cuadros clínicos distintos o más graves generalizadamente, su combinación con baja inmunidad poblacional, especialmente en niños y adolescentes, ya provoca un número inusualmente alto de contagios.

Los cuadros clínicos asociados a la variante H3N2 incluyen fiebre alta, tos persistente, congestión nasal, dolores musculares y articulares, malestar general, dolor de cabeza, estornudos y, en algunos casos, síntomas digestivos.

Impacto sanitario: saturación hospitalaria y presión sobre los sistemas de salud

El National Health Service del Reino Unido ha reportado ingresos diarios de más de 1,700 hospitalizaciones por influenza.

Las unidades de cuidados intensivos están recibiendo un número creciente de pacientes, principalmente niños, adultos mayores o personas con comorbilidades.

Ante la presión asistencial, hospitales han comenzado a reordenar operaciones programadas y habilitar zonas especiales para atender el brote.

En varias regiones del Reino Unido, la tasa de ausentismo en escuelas alcanzó niveles históricos. Algunas instituciones ya suspendieron clases parcialmente o de forma total por el número masivo de contagios.

Aunque la mayoría de los reportes provienen de Europa, Estados Unidos, Japón y Canadá, la rápida expansión del subclado K del H3N2 muestra que este virus podría colocar a otros países en riesgo serio si no se refuerzan las campañas de vacunación y prevención.

Hasta ahora, autoridades de salud en varios territorios recomiendan prepararse frente a una temporada de influenza atípica.