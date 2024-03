Alessandra Rosaldo cuenta por qué se separó de Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo compartió detalles íntimos de su relación durante una entrevista en el podcast “La Magia del Caos” de Aislinn Derbez. Recordó un momento en el pasado cuando se separó de Eugenio Derbez, después de darse cuenta en terapia de que estar con él le causaba más daño que bien, especialmente porque había abandonado su carrera por amor.

Asimismo, explicó que estaba acostumbrada a no recibir detalles ni ayuda, ya que toda su vida había tenido que resolverla sola. Por lo que, cuando el actor comenzó a mostrar actos de amor hacia ella o a proveerle, se sintió menos.

“Para mí en mi cabeza, que un hombre pagara significaba que yo era una perdedora (…) Me desdibujé por completo cuando conocí a tu papá porque creía que eso era lo que me tocaba hacer en ese momento. (…) Me di cuenta que no solo no estaba bien yo, no solamente no estaba feliz, no estaba plena, no me sentía bien”, relató.