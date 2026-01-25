Alex Honnold conquista el rascacielos Taipei 101 sin protección

El reconocido escalador estadounidense Alex Honnold marcó un hito en el alpinismo urbano al conquistar la cima del Taipei 101 en Taiwán, escalando los 508 metros de altura del edificio sin el uso de cuerdas, arneses ni protecciones de seguridad. La hazaña, realizada este domingo a las 9:00 horas local, fue parte del evento “Skyscraper Live” producido por Netflix, donde el atleta de 40 años desafió la gravedad ante la mirada de millones de espectadores.

Honnold completó el ascenso en un tiempo récord de 1:31:40, superando con creces la ventana de dos horas que la producción había estimado para la transmisión. Durante la escalada, el deportista demostró una técnica impecable y un control mental absoluto, enfrentándose no solo a la verticalidad de la estructura, sino también a las rachas de viento que azotan la capital taiwanesa a gran altura.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Alex Honnold, al alcanzar la sección superior de la torre, se sujetó únicamente con las piernas, dejando sus brazos libres para descansar, lo que provocó gritos de asombro entre los asistentes. La experta Emily Harrington destacó la precisión de sus movimientos en una superficie que no ofrece margen de error.

LEE MÁS: Aplazan sin fecha los Juegos Asiáticos de Invierno 2029 en Arabia Saudita tras polémica por …

Impacto global de Skyscraper Live en Taiwán

El Taipei 101, que ostentó el título del edificio más alto del mundo entre 2004 y 2009, se convirtió en el escenario perfecto para este desafío que originalmente estaba programado para el sábado, pero que se retrasó debido a condiciones meteorológicas adversas. Tras llegar a la punta, el escalador se tomó una selfie histórica y reflexionó en conferencia de prensa sobre la importancia de aprovechar el tiempo y trabajar duro para lograr objetivos que parecen imposibles.

Al finalizar el evento, el atleta mencionó que la vista desde lo alto de la estructura fue “increíble”, destacando la belleza de Taipéi. Este logro se suma a la impresionante trayectoria de Honnold, quien ha revolucionado el mundo del deporte extremo con sus ascensos sin protección, posicionándose nuevamente como una de las entidades más influyentes del alpinismo mundial.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO