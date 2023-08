El tenista Álex de Miñaur aún no termina de adaptarse al Abierto Los Cabos

El vigente campeón del Abierto Mexicano de Acapulco, Álex de Miñaur, debutó en tierras choyeras y lo hizo con victoria ante su similar de Túnez, Skander Mansouri, con mangas de 6-4 por cuenta doble. No obstante, el australiano no convenció del todo y, por momentos, se le vio dudoso con sus acciones a la hora de encontrarse con su rival.

Las primeras rondas siempre son difíciles para los tenistas, teniendo en cuenta que están llegando a un nuevo destino y deben aclimatarse a las condiciones; con eso entendido, el número 19 del mundo externó frente a nuestras cámaras cuáles son esos detalles que no lo dejaron desplegar su mejor juego.

“Yo digo que en Acapulco, creo que en los partidos me sentí más agusto con la pista y las condiciones. Aquí, por ahora, no he terminado de sentirme al 100 por 100 a gusto y creo que tiene que ver con el cambio de bolas desde Atlanta a aquí y eso comparado con las pistas y las nuevas condiciones; se me está haciendo un poquito más difícil en sentir la bola como a mi me gustaría pero he podido sacar el partido hoy”.