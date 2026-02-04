Álex Saab, señalado testaferro de Maduro, habría sido detenido en Venezuela para posible extradición

El empresario Álex Saab, señalado como el principal testaferro del derrocado Nicolás Maduro, fue capturado durante la madrugada de este miércoles 4 de febrero en Caracas, Venezuela. La detención se llevó a cabo alrededor de las 2:30 a.m. en la urbanización Cerro Verde, mediante un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el FBI, según confirmaron diversas fuentes de inteligencia militar a medios internacionales.

La captura de Álex Saab ocurre en un contexto de alta tensión política. El empresario, que había sido beneficiado por un indulto del gobierno de Joe Biden en diciembre de 2023, se encontraba bajo la lupa de las nuevas autoridades venezolanas de transición lideradas por Delcy Rodríguez, quien lo había removido recientemente de su cargo como Ministro de Industrias.

De acuerdo con los reportes preliminares, Álex Saab fue trasladado de inmediato a las instalaciones de El Helicoide, la sede operativa del SEBIN. En el mismo procedimiento, las autoridades habrían detenido también al empresario Raúl Gorrín, propietario del canal Globovisión, quien también enfrenta múltiples sanciones y acusaciones por lavado de dinero y sobornos en Estados Unidos.

Antecedentes de Álex Saab en Venezuela y su historial judicial

Para entender la relevancia de esta captura, es necesario recordar que Álex Saab ha sido una pieza fundamental en la estructura económica del chavismo por más de una década. Su ascenso comenzó con la gestión de contratos multimillonarios para la Gran Misión Vivienda y, posteriormente, con el control de las importaciones de alimentos para el programa CLAP, operaciones que han sido cuestionadas por presuntos sobrecostos y corrupción.

En 2020, el barranquillero fue detenido en Cabo Verde y extraditado a Florida, donde enfrentó cargos por conspiración para el lavado de activos. Sin embargo, tras un polémico canje de prisioneros entre el régimen de Venezuela y la administración estadounidense en 2023, Saab regresó a territorio venezolano como un “héroe nacional”. Su nueva detención sugiere que el pacto de impunidad del que gozaba ha finalizado bajo el nuevo esquema de poder en el país.

Actualmente, se espera que las autoridades de Venezuela definan el estatus legal del detenido, ya que fuentes de inteligencia sugieren que podría ser procesado nuevamente para una eventual extradición hacia Estados Unidos. La caída de este personaje representa uno de los golpes más contundentes a la red financiera que sostuvo al gobierno anterior durante los últimos años.

