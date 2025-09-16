VIDEO: Alexis Ayala ‘se quiebra’ y muestra su lado más humano: nomina a Aldo por convivir con su esposa

Un emotivo momento vivió Alexis Ayala, conocido por su rol de villano en telenovelas, dentro de “La Casa de los Famosos México 2025“, dejando al descubierto su vulnerabilidad tras nominar a Aldo a cambio de tener un breve reencuentro con su esposa, Cinthia Aparicio.

Tras más de 50 días de aislamiento en la competencia, Alexis Ayala enfrentó una decisión difícil en la “Cabina de las Tentaciones”. La Jefa le ofreció la oportunidad de ver a su esposa, Cinthia Aparicio, pero a un costo: nominar con seis puntos a uno de sus compañeros, específicamente Aarón, Abelito o Aldo, siendo este último el elegido.

“Aldo está muy fuerte, algo lo aguanta y la manada es fuerte y la gente nos va a ayudar”, dijo Alexis, refiriéndose a la solidaridad del equipo noche, del cual forma parte en La Casa de Los Famosos.

Este momento, capturado en un video viral, mostró a un Alexis quebrado, luchando entre su estrategia en el juego y su deseo de ver a su amada esposa.

Tras la nominación, Alexis corrió a buscar la llave para sacar a su esposa Cinthia de la cabina donde lo esperaba cautiva.

El reencuentro fue profundamente emocional, con ambos rompiendo en llanto.

Durante los cinco minutos, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio compartieron palabras de amor y apoyo, mientras ella le aseguraba que todo estaba bien fuera de La Casa de los Famosos México 3.

“Te extraño mucho, pero estoy muy orgullosa de ti, estamos muy orgullosos de ti ¡todos!”, fueron parte de algunas palabras que Cinthia le expresó a Alexis. Asimismo, la también actriz le recomendó al villano de telenovelas “Diviértete, ya estás en la recta final”.

Los cinco minutos le parecieron segundos a la enamorada pareja y les costó separarse una vez más al grado en que “La Jefa” tuvo que hablarles fuerte en repetidas ocasiones.

Finalmente, Cinthia Aparicio se levantó del sofá en donde ambos estaban y se retiró, mientras que Alexis Ayala intentaba asimilar los momentos vividos y la información recibida del exterior.

El temblor de las manos de Alexis Ayala, los hombros caídos y los ojos llorosos daban muestra del sensible momento que “El León” acababa de vivir en secreto y en plena recta final de la competencia que hay dentro de La Casa de los Famosos.