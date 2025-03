¿Y Alfaro? Exgobernador busca ser entrenador en Madrid, mientras se destapa caso Teuchitlán

El caso del campo de exterminio, y crematorios clandestinos que se encontraron en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, ha causado gran conmoción en todo México y el mundo. Durante los últimos días, colectivos han compartido imágenes aterradoras de lo que pasaba en este sitio muy cerca de Guadalajara, sin embargo, una de las grandes incógnitas es ¿qué´está pasando con Alfaro?.

Y es que el nombre del exgobernador del estado, Enrique Alfaro, vuelve a sonar a pocos meses de que dejara el cargo, pues según revelaron, tanto la Fiscalía del Estado, como la FGR, el rancho Izaguirre fue asegurado en septiembre de 2024; en ese entonces, se informó que hubo dos detenidos, decomisaron varias armas largas y también liberaron a casi una decena de personas que habrían estado privados de la libertad.

Sin embargo, fue hasta hace días, cuando colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, revelaron que en el lugar había crematorios clandestinos y varios restos óseos.

No fueron los únicos hallazgos, ya que con el paso del tiempo, se han revelado fotos estremecedoras de mochilas que dejaron en el lugar, así como al menos 300 pares de zapatos, y un sinfín de prendas de vestir, que ha sido utilizada para que ciudadanos que buscan a desaparecidos intenten identificarlos.

La FGR atrajo el caso, sin embargo, su titular Alejandro Gertz Manero, dejó entrever que le parecía demasiado extraño que ninguna de las autoridades locales estuviera enterado de lo que pasaba en el lugar.

“Es un tema muy crítico y muy grave, y esto nos debe de llevar a una reflexión que es muy importante (…) antes de determinar si la FGR puede atraer o no ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado”, aseguró Gertz Manero.