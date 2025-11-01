¡Atención! Detectan alfileres en dulces de Halloweeen entregados a niños en diversas ciudades de México

En por lo menos cuatro ciudades de México se han reportado en las últimas horas el hallazgo de alfileres en las golosinas que los niños recibieron esta noche de Halloween.

Esta situación ha sido inicialmente difundida en redes sociales por los padres de familia, quienes invitan a la población en general a inspeccionar los dulces que este 31 de octubre “Día de Brujas” recibieron los peques.

En la ciudad de San Pedro, Coahuila, algunos progenitores detectaron estos alfileres en los dulces y paletas, ya que al conocer esta peligrosa práctica, hicieron una prueba con un imán y grande fue la sorpresa al detectar que había un filoso metal dentro.

En redes sociales se pueden ver los dulces, paletas y algunos chocolates con mordiscos, a través de los cuales los adultos lograron confirmar el hallazgo de los alfileres previo a dejar que sus hijos los consumieran libremente.

Pero esta no es la única ciudad que este fin de semana ha detectado peligrosos pedazos de metal en las golosinas.

Vecinos de la colonia Camino Real, una de las ubicadas en la periferia de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, también han reportado en redes sociales esta situación.

“Aquí en La Paz BCS informan que en dulces que están recibiendo los niños hoy en Halloween tienen QUÍMICOS O ALFILERES U OTROS OBJETOS. padres de familia abran y revisen cada dulce que comerán sus niños (Parece una grapa lo que tenía este dulce)”, dice uno de los reportes emitidos en redes sociales.

Desde la ciudad de Tijuana y Rosarito, Baja California, también se han emitido alertas a la población tras el hallazgo de alfileres en chocolates y dulces.

“Buenas noches a mi hermano le salió esto en los dulces que fuimos a pedir en las colonias” y “Hola chicas pensé que solo sucedía en los memes PERO NOOO vamos llegando a casa y le salió a mi niño este chocolate con un alfiler”, reportan dos madres de familia en redes sociales.

¿Cómo revisar los dulces de Halloween antes de consumirlos?

Ante esta situación, Francisco Cervantes, director de Protección Civil de La Paz, sugiere a los padres de familia realizar una revisión exhaustiva a las golosinas “como si (los niños) las hubieran encontrado en la calle” y aclara que, aunque la prueba del imán puede detectar objetos magnéticos, esta no es una práctica que pueda proteger al 100% a los menores de otras sustancias y materiales peligrosos.

Francisco Cervantes también señaló que, hasta el mediodía de este 1 de noviembre, la corporación no cuenta con ninguna denuncia formal sobre el hallazgo de alfileres u objetos ajenos en los dulces. No obstante, pide a la población de que este caso sea detectado, reportarlo de inmediato al 911 para que la autoridad correspondiente acuda al domicilio y recabar toda la información necesaria.