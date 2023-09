Alfonso Cuarón en ‘México Siglo XXI’: el fracaso es la base del éxito

En el marco del evento “México Siglo XXI” de Fundación Telmex, el reconocido director de cine mexicano, Alfonso Cuarón, se sentó a conversar sobre su vida, sus experiencias en el mundo del cine y su visión de la tecnología, en un encuentro moderado por la directora del festival de cine de Morelia, Daniela.

Cuarón, conocido por sus obras maestras cinematográficas como “Gravity” y “Roma”, comenzó la charla destacando la importancia de sus hijos en su vida y cómo el cine es solo una parte de su existencia. Para él, la vida cotidiana es lo que nutre su creatividad.

Una de las revelaciones más interesantes fue la manera en que Cuarón aborda los obstáculos en su carrera. “No hay un día en que no sienta un terror de no poder resolver lo que voy a hacer en una película”, compartió. Sin embargo, para él, los obstáculos no son malos, son puntos de partida. El fracaso se convierte en éxito cuando se transforma en experiencia y aprendizaje.

Cuarón enfatizó la lealtad y la comunidad dentro de la industria del cine mexicano, una relación única en el mundo. Para él, la solución para el cine en México radica en esta comunidad, que se protege y colabora mutuamente para lograr nuevas formas de expresión cinematográfica.

El director también se adentró en el tema de la tecnología, reconociendo que estamos en una era tecnológica crucial que abarca diversas áreas. Destacó que trabajar con actores es una colaboración, y depende de la relación y el acercamiento con cada individuo para lograr la inspiración necesaria. Ya sea con actores profesionales o no actores, el proceso se basa en respetar y entender las virtudes de cada miembro del equipo.

Cuarón recordó cómo su experiencia en un estudio de sonido como operador de boom, aunque no era lo que inicialmente deseaba, le enseñó valiosas lecciones y perspectivas, y contribuyó enriquecedoramente a su carrera como cineasta.

El director compartió su filosofía de vida, donde la familia y los seres cercanos son la prioridad. Aunque a veces se deben hacer sacrificios, estos deben ser a corto plazo, ya que la vida es lo más importante.

Al hablar de su relación con otros destacados directores mexicanos como Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, Cuarón destacó la importancia de la crítica constructiva entre colegas y amigos. Para él, la honestidad dentro de la comunidad creativa es esencial para el crecimiento y la mejora.

Cuarón también compartió su experiencia en proyectos cinematográficos específicos, como “Gravity”, una película que consideró un desafío único. Destacó la importancia del trabajo en equipo y cómo su colaboración en esta película condujo a la creación de tecnologías innovadoras que ahora se aplican en otras producciones.

Finalmente, Alfonso Cuarón tocó el tema de la inteligencia artificial (IA) y sus posibles aplicaciones. Si bien reconoció su utilidad para simplificar tareas, también expresó preocupaciones sobre su uso en la generación de contenido sin un componente emocional y humanista. Subrayó la importancia de regular la IA para evitar riesgos, como la propagación de noticias falsas.

El director alentó a los jóvenes a no desanimarse, ya que hoy en día es posible hacer cine con recursos limitados, gracias a las nuevas herramientas tecnológicas. Destacó la intuición natural de las generaciones más jóvenes para relacionarse con la tecnología.

En última instancia, Alfonso Cuarón compartió su perspectiva sobre el éxito, subrayando que no existe una fórmula definida. Para él, el éxito no se mide por la fama o el reconocimiento, sino por la pasión y la búsqueda constante de la creatividad. En su opinión, el arte se define por la interpretación individual de quienes lo observan, y los creadores son influenciados por la mirada de los demás.

Las palabras de Alfonso Cuarón en “México Siglo XXI” reflejan no solo su profunda conexión con el cine, sino también su visión sobre la vida, la tecnología y la importancia de aprender de los obstáculos para alcanzar el éxito y la realización personal.