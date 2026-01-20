Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 20 de Enero, 2026
HomeEspectáculosAlfonso Obregón condiciona su regreso como la voz de Shrek en “Shrek 5”
Espectáculos

Alfonso Obregón condiciona su regreso como la voz de Shrek en “Shrek 5”

El actor de doblaje Alfonso Obregón afirmó que sólo volverá a interpretar a Shrek en español latino si se cumplen condiciones
20 enero, 2026
0
6
Alfonso Obregón condiciona su regreso como la voz de Shrek en “Shrek 5”

Foto: Cortesía

El anuncio de Shrek 5, prevista para estrenarse en 2027, ha generado expectativa no sólo por la historia, sino por el elenco de doblaje en español latino. Alfonso Obregón, voz icónica del ogro verde desde la primera película, señaló que su participación dependerá de acuerdos claros con la productora.

El actor explicó que entre sus principales exigencias se encuentran una mejor remuneración, el reconocimiento visible de su trabajo en los créditos y la posibilidad de dirigir el doblaje latino, condiciones que considera justas por el impacto cultural del personaje en la región.

Obregón subrayó que, hasta el momento, no ha sido contactado de manera formal, por lo que su regreso sigue en duda. La posible ausencia de su voz ha generado debate entre los seguidores de la saga, quienes consideran el doblaje latino como un elemento clave del éxito de Shrek en América Latina.

Autor

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAlfonso ObregónShrek 5
Articulo anterior

Playa El Médano contará con torres de videovigilancia enlazadas al C2

Siguiente articulo

Denuncian desabasto de gas LP en La Paz y Los Cabos