Alfonso Obregón condiciona su regreso como la voz de Shrek en “Shrek 5”

El anuncio de Shrek 5, prevista para estrenarse en 2027, ha generado expectativa no sólo por la historia, sino por el elenco de doblaje en español latino. Alfonso Obregón, voz icónica del ogro verde desde la primera película, señaló que su participación dependerá de acuerdos claros con la productora.

El actor explicó que entre sus principales exigencias se encuentran una mejor remuneración, el reconocimiento visible de su trabajo en los créditos y la posibilidad de dirigir el doblaje latino, condiciones que considera justas por el impacto cultural del personaje en la región.

Obregón subrayó que, hasta el momento, no ha sido contactado de manera formal, por lo que su regreso sigue en duda. La posible ausencia de su voz ha generado debate entre los seguidores de la saga, quienes consideran el doblaje latino como un elemento clave del éxito de Shrek en América Latina.

