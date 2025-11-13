Equipo de Comunicación de Alfredo Olivas desmiente ataque armado contra el cantante

El equipo de Relaciones Públicas y Comunicación de Alfredo Olivas desmintió la versión difundida en redes sociales sobre un supuesto ataque armado en contra del intérprete. A través de un comunicado oficial, los representantes del artista aseguraron que la información que circulaba era “completamente falsa” y que el cantante continuaba con sus actividades sin contratiempos.

En el mensaje, el equipo del cantante precisó que Alfredo Olivas “se encontraba bien y no había visitado el estado mencionado en las últimas horas”, haciendo referencia a los rumores que señalaban un presunto incidente violento. La aclaración buscó poner fin a las especulaciones que surgieron en plataformas digitales.

El comunicado también expresó el agradecimiento del artista y su equipo hacia los seguidores, colegas y medios de comunicación por las muestras de apoyo y preocupación, subrayando la importancia de mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

Lo anterior, luego de que este miércoles en redes sociales circulara la versión de un supuesto ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas en una carretera de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el que presuntamente habría resultado herido.