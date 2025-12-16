Alfredo Olivas se retira indefinidamente de los escenarios, estas son sus razones
El cantante de música regional mexicana Alfredo Olivas anunció que se retirará de los escenarios de forma indefinida una vez concluya oficialmente su gira VIVO Tour en enero de 2026, informó el propio artista a través de sus redes sociales. La decisión, que tomó por motivos personales y de salud emocional, ha generado diversas reacciones entre su público y seguidores.
En su mensaje, Olivas explicó que se siente “harto” de los rumores y noticias falsas que han circulado en torno a su vida, incluidos señalamientos relacionados con su seguridad después de ciertos conciertos. El artista señaló que esta situación ha influido en su determinación de pausar su carrera musical para “tomar aire” y reorganizar aspectos personales que considera prioritarios.
Aunque Alfredo Olivas no describió su retiro como definitivo, sí dejó claro que la pausa le permitirá pasar más tiempo con su familia, reconectar con su entorno cercano y atender su bienestar físico y emocional. Este anunció se da después de años de trabajo constante entre giras, grabaciones y compromisos artísticos que, según él, han generado un desgaste acumulado considerable.
El intérprete de éxitos como “El Paciente” continuará cumpliendo con los compromisos de su VIVO Tour hasta su cierre en enero de 2026, por lo que sus seguidores aún tendrán oportunidad de verlo en vivo en las fechas programadas antes de que inicie su descanso profesional.
La pausa anunciada por Alfredo Olivas se suma a una tendencia en la industria donde artistas optan por tomar descansos para atender su salud y prioridades personales, sin descartar un regreso futuro a la música. Hasta el momento, no se han dado detalles sobre proyectos alternos ni fechas tentativas de retorno.
