Tabasco recibe con gran algarabía a Fátima Bosch, la reina de Miss Universo 2025

Fátima Bosch, la reina de Miss Universo 2025, está en México y este domingo fue recibida con gran algarabía en Tabasco, su tierra natal.

Por la mañana, Fátima realizó una rueda de prensa en la que contó que a pesar de las polémicas vividas durante y tras finalizar el certamen de belleza, su estado de ánimo es bueno y muy fuerte.

“Me siento muy feliz de volver a mi casa… me siento muy en calma, serena y feliz de mi vida”, expresó.

Por la tarde, encabezó un gran recorrido de carros alegóricos, el cual pasó por las principales calles de Villahermosa, Tabasco y se prolongó por dos horas, esto debido a la gran aglomeración de personas que salieron de sus hogares para celebrar su triunfo.

Finalmente, Fátima Bosch ingresó al Estadio de los Olmecas de Tabasco, el cual también lucía completamente abarrotado de más personas que deseaban saludarla y felicitarla. Ahí, la reina de belleza tomó el micrófono para agradecer el cariño de los tabasqueños:

“Nunca olvidaré mis raíces y de dónde vengo. A donde quiera que voy, me llevo el cariño de mi gente, de mi familia y de mis paisanos”, exclamó Fátima Bosch con un rostro que mostraba lo conmovida que estaba por tantas muestras de cariño.

Ahí, Fátima Bosch fue reconocida y de manos de la presidenta honoraria del Sistema DIF Estatal, Aurora Raleigh de la Cruz, y su madre, Vanessa Fernández, recibió la tradicional banda hecha por artesanos de Jalpa de Méndez, con la leyenda “Miss Universe”, que le trajeron gratos recuerdos cuando fue elegida en años pasados Flor de Oro de Tabasco.