Una alianza de 19 años: BCS y Japón consolidan lazos de ciencia y amistad

Diez estudiantes de la Universidad de Tottori, Japón, culminaron con éxito una estancia de un mes en Baja California Sur gracias al Programa de Educación Práctica en México 2025, un esfuerzo colaborativo que este año celebró su 19 aniversario.

La iniciativa, organizada por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), busca fomentar la internacionalización educativa y el entendimiento intercultural.

Durante su estadía, los jóvenes japoneses participaron en un intenso programa que combinó actividades académicas, culturales y de vinculación social, además de realizar viajes de práctica a diferentes localidades del estado.

¿Cuál es el valor de la alianza entre BCS y Japón?

El objetivo principal del programa es generar experiencias de aprendizaje que fusionan el conocimiento científico con el intercambio cultural.

En representación del rector de la UABCS, el Mtro. Jorge Douglas Guevara, jefe del Departamento de Vinculación, subrayó la importancia de estas colaboraciones para la formación integral de los estudiantes y la proyección internacional de la universidad.

En ese sentido, agradeció a los jóvenes por su confianza y destacó el esfuerzo de las instituciones anfitrionas para ofrecerles semanas de intenso aprendizaje, tanto en lo personal como en lo académico.

Lazos de amistad y cooperación futura entre BCS y Japón

Durante el acto de clausura, la Dra. Alejandra Nieto Garibay, directora de Estudios de Posgrado del CIBNOR, reconoció el compromiso de los participantes y resaltó el papel estratégico de la cooperación académica entre México y Japón para la generación de conocimiento y el entendimiento intercultural.

En nombre del director general del Centro, invitó a los estudiantes a regresar en el futuro, con la firme intención de continuar el fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones.