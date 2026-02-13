Alianza estratégica por el bienestar de las y los trabajadores

David Gracia Hinojosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en La Paz, Baja California Sur, y Lorena Hinojosa, consejera regional de CANIRAC, en coordinación con Isaías González Cuevas, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la CROC, consolidan una alianza estratégica enfocada en el bienestar integral de las y los trabajadores.

Esta alianza tiene como principales ejes:

• Capacitación laboral

• Educación continua

• Certificación de competencias

Como parte de este esfuerzo, la CROC a travésde las cuotas sindicales abrira la tercera Escuela de Turismo CROC en la ciudad de La Paz, fortaleciendo la formación profesional del sector turístico y de servicios.

Actualmente, la CROC cuenta con tres Escuelas de Turismo en Baja California Sur, ubicadas en La Ribera, Cabo San Lucas y ahora en La Paz, ampliando las oportunidades de preparación, desarrollo y crecimiento para las y los trabajadores.

Con estas acciones, la CROC y CANIRAC refrendan su compromiso con la mejora de la calidad de vida, la profesionalización del empleo y el desarrollo económico y social del estado.