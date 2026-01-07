Fortalecen alianza para ampliar atención en salud y asistencia social en Cabo San Lucas

Coordinación por el bienestar comunitario

Con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de salud y asistencia social, la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, junto al coordinador de la Secretaría General, Víctor Castro Martínez, sostuvo una reunión de trabajo con Miguel Ornelas Rojo, director general de la Fundación Los Niños del Capitán.

El encuentro sirvió para dar seguimiento a los esquemas de colaboración en beneficio de la ciudadanía.

Más de 25 años de servicio

Durante la reunión, la delegada municipal reconoció la labor que la fundación ha desarrollado por más de 25 años en Cabo San Lucas.

Destacó que este tipo de alianzas permiten ampliar la cobertura de servicios de salud y atención social, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad.

Además, señaló que la Delegación continuará sumando esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de las familias cabeñas.

Atención gratuita en Mesa Colorada

Se invitó a la población a acercarse a las instalaciones de la Fundación Los Niños del Capitán, ubicadas en la colonia Mesa Colorada, segunda etapa.

Ahí se brinda atención gratuita mediante un proceso de evaluación dirigido a personas con escasos recursos.

Servicios integrales para todas las edades

Por su parte, Miguel Ornelas Rojo explicó que la fundación cuenta con un programa de salud integral que ofrece servicios gratuitos de:

Atención médica

Enfermería

Psicología

Nutrición

Odontología

Estos servicios están dirigidos a niñas, niños, personas adultas y adultas mayores.

También se revisaron los detalles del plan de trabajo para el presente año, con el propósito de reforzar la coordinación institucional con la Delegación de Cabo San Lucas.

Finalmente, el director general de la fundación destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales.

Esta coordinación permite identificar con mayor precisión las necesidades de las colonias y canalizar apoyos de salud y asistencia social a quienes más lo requieren.

