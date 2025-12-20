Alianza Viva-Volaris sacude el mercado aéreo mexicano y relega a Aeroméxico en vuelos nacionales

La posible alianza entre Viva Aerobus y Volaris perfila un reacomodo profundo en el mercado aéreo mexicano, al concentrar cerca del 69 por ciento del tráfico doméstico y dejar a Aeroméxico en una posición secundaria dentro de los vuelos nacionales. El movimiento, de concretarse, marcaría el mayor cambio estructural en la aviación comercial del país en las últimas décadas.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del impacto. Al cierre del año pasado, las aerolíneas nacionales transportaron alrededor de 79 millones de pasajeros, de los cuales Viva Aerobus y Volaris movilizaron más de 53 millones de forma conjunta. Esta base de usuarios consolidaría al nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas como el actor dominante en el mercado interno.

El peso de la alianza sería especialmente visible en los principales polos urbanos y turísticos del país, como Guadalajara, Monterrey y Cancún, donde ambas aerolíneas concentran gran parte de su operación. La alta frecuencia de rutas y la fuerte presencia en aeropuertos estratégicos permitirían al nuevo grupo ampliar su alcance y reforzar su posición frente a competidores tradicionales.

Desde la perspectiva corporativa, los directivos de ambas empresas destacan que la similitud en sus modelos de negocio facilita la integración. La flota combinada alcanzaría alrededor de 250 aeronaves, lo que abriría la puerta a una estructura más eficiente, con mayor capacidad de inversión y una red operativa más robusta.

El enfoque en tarifas bajas se mantiene como eje central del proyecto. La estrategia apunta a estimular la demanda en un mercado donde el transporte aéreo aún tiene un nivel de penetración limitado, apostando por el volumen como motor de crecimiento y por una oferta accesible para amplios segmentos de la población.

La compatibilidad operativa entre Viva y Volaris también juega a favor de la alianza. El uso de flotas similares, sistemas tecnológicos compatibles y proveedores comunes permitiría generar sinergias relevantes, especialmente en la reducción de costos asociados a la propiedad y operación de aeronaves, el rubro más oneroso para cualquier aerolínea.

En contraste, Aeroméxico enfrenta un escenario más complejo en el mercado doméstico. Durante los primeros siete meses del año, la aerolínea reportó una caída de 5.7 por ciento en el tráfico nacional de pasajeros, a pesar de un crecimiento moderado en sus rutas internacionales, lo que evidencia una pérdida de terreno en los vuelos internos.

Este contexto refuerza la percepción de que Aeroméxico quedaría relegada principalmente a su papel como aerolínea de red y de largo alcance, mientras el mercado doméstico se consolidaría bajo el dominio de las aerolíneas de bajo costo. La diferencia de modelos de negocio se traduciría en una competencia cada vez más desigual en rutas nacionales.

No obstante, la operación aún enfrenta un proceso regulatorio complejo. La alianza deberá ser avalada por autoridades de México, Estados Unidos, Colombia y otros países donde operan ambas compañías, un trámite que será clave para definir el futuro del sector aéreo y el nivel de competencia en el mercado mexicano.

