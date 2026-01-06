Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 6 de Enero, 2026
HomeSalud y BienestarAlimentación saludable en Baja California Sur, eje de acciones del Sector Salud en 2026
Salud y Bienestar

Alimentación saludable en Baja California Sur, eje de acciones del Sector Salud en 2026

Alimentación saludable en BCS es el eje de las recomendaciones del Sector Salud para mejorar la salud en 2026
6 enero, 2026
0
6
Alimentación saludable en BCS para iniciar 2026

Imagen generada por IA

El Sector Salud promueve la adopción de una alimentación saludable y accesible durante 2026, mediante el consumo de productos frescos, locales y de temporada, como una estrategia para fortalecer el organismo y reducir riesgos de enfermedades crónicas.

La nutrióloga del Programa de Prevención de Enfermedades Cardiometabólicas, Daniela Islas Vega, señaló que incrementar el consumo diario de frutas y verduras, especialmente las de producción local, es una acción sencilla para mejorar la salud al inicio del año.

Asimismo, recomendó integrar leguminosas como frijoles, lentejas, habas o garbanzos, ya que aportan proteínas, vitaminas y minerales esenciales como zinc, hierro, magnesio y calcio.

Explicó que estos alimentos son bajos en grasa y ricos en fibra, lo que ayuda a controlar los niveles de glucosa y a disminuir colesterol y triglicéridos. También sugirió optar por cereales integrales, como tortilla de maíz y arroz integral, para fortalecer la dieta diaria.

La especialista añadió que limitar el consumo excesivo de carnes y evitar productos ultraprocesados con alto contenido de grasa, azúcar y sal contribuye a prevenir sobrepeso y obesidad, factores asociados a enfermedades como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y padecimientos cardiovasculares.

Islas Vega invitó además a priorizar el consumo de agua simple o aguas naturales preparadas con frutas como limón, mandarina o guayaba, en lugar de bebidas azucaradas, así como a mantener actividad física regular, que fortalece diversos sistemas del organismo.

Finalmente, destacó que adoptar estos hábitos permite iniciar 2026 con mejores condiciones de salud y un mayor bienestar integral.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno de Baja California SurGobierno de BCS
Articulo anterior

Europa Responde: reclaman a Trump respeto por la soberanía

Siguiente articulo

Los Cabos será sede de la inspección técnica oficial de SCORE rumbo ...