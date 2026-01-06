Alimentación saludable en Baja California Sur, eje de acciones del Sector Salud en 2026

El Sector Salud promueve la adopción de una alimentación saludable y accesible durante 2026, mediante el consumo de productos frescos, locales y de temporada, como una estrategia para fortalecer el organismo y reducir riesgos de enfermedades crónicas.

La nutrióloga del Programa de Prevención de Enfermedades Cardiometabólicas, Daniela Islas Vega, señaló que incrementar el consumo diario de frutas y verduras, especialmente las de producción local, es una acción sencilla para mejorar la salud al inicio del año.

Asimismo, recomendó integrar leguminosas como frijoles, lentejas, habas o garbanzos, ya que aportan proteínas, vitaminas y minerales esenciales como zinc, hierro, magnesio y calcio.

Explicó que estos alimentos son bajos en grasa y ricos en fibra, lo que ayuda a controlar los niveles de glucosa y a disminuir colesterol y triglicéridos. También sugirió optar por cereales integrales, como tortilla de maíz y arroz integral, para fortalecer la dieta diaria.

La especialista añadió que limitar el consumo excesivo de carnes y evitar productos ultraprocesados con alto contenido de grasa, azúcar y sal contribuye a prevenir sobrepeso y obesidad, factores asociados a enfermedades como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y padecimientos cardiovasculares.

Islas Vega invitó además a priorizar el consumo de agua simple o aguas naturales preparadas con frutas como limón, mandarina o guayaba, en lugar de bebidas azucaradas, así como a mantener actividad física regular, que fortalece diversos sistemas del organismo.

Finalmente, destacó que adoptar estos hábitos permite iniciar 2026 con mejores condiciones de salud y un mayor bienestar integral.

