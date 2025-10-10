Autoridades imponen sanción millonaria tras intoxicación de estudiantes en Tijuana

En respuesta a la intoxicación de más de 70 estudiantes en Tijuana, las autoridades impusieron una multa por 6.7 millones de pesos a la empresa AB Alimentos, proveedora del servicio del programa “Pancita Llena, Corazón Contento” .

El caso estalló tras reportes de malestares estomacales en varios planteles, lo que motivó la suspensión temporal del servicio mientras autoridades sanitarias realizaban los estudios de laboratorio correspondientes. Durante este periodo, los alumnos afectados fueron puestos bajo observación por siete días y se activaron protocolos de atención médica así como de verificación sanitaria.

Los exámenes realizados por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) determinaron que el agua estaba correctamente clorada y que los alimentos no mostraban desarrollo bacteriano ni toxinas. No obstante, las pruebas moleculares arrojaron presencia de Norovirus G1 en las muestras clínicas, lo que se consideró el agente causal de los malestares.

Pese a que el comedor industrial cumplía con las normas vigentes, incluyendo bitácoras de higiene y trazabilidad, se emitió una recomendación para reforzar todos los controles: limpieza profunda, supervisión estricta en los procesos de manipulación y prohibir que trabajadores con síntomas gastrointestinales participen en la preparación de alimentos. Los recursos de la sanción serán destinados a mejoras de infraestructura y equipamiento en escuelas que lo requieran, especialmente en aquellos planteles impactados.

Así, a partir del jueves 9 de octubre se restableció el servicio de desayunos Tijuana en los planteles del municipio, bajo nuevas medidas de vigilancia y seguimiento sanitario. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que ya se han activado revisiones profundas en los comedores escolares y que el titular del programa “Pancita Llena, Corazón Contento” instruyó revisar minuciosamente a todos los proveedores para evitar nuevos incidentes.