Alistan regreso de Ebrard a las mañaneras

Con la designación de Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial de Morena, el gobierno federal y sus dependencias han comenzado a hacer a un lado al excanciller Marcelo Ebrard. Y para muestra de esto, nos hacen notar, échele un ojo al tuit que subió la tarde del viernes “Infodemia”, iniciativa para supuestamente verificar información, creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (RSP) que comanda Jenaro Villamil, que calificó como “falso” que el Tribunal Electoral ordenara a Morena responder de inmediato la impugnación que interpuso don Marcelo en contra del proceso interno. ¿Será que en la mañanera de este miércoles veremos la carta que difundió Ebrard en el video de Infodemia, que siempre sale en la sección de Elizabeth García Vilchis de “Quién es quién en las Mentiras de la Semana” y frente al presidente López Obrador? Si es así, por lo menos Ebrard podrá decir que regresó a las mañaneras y, sobre todo, a Palacio Nacional.

Choque de trenes en Chihuahua contra Garduño

El equipo político de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, tomó nota del video de un agente de migración federal que arenga a los migrantes venezolanos a realizar una protesta en Palacio de Gobierno del estado. Las imágenes, nos comentan, evidencian la estrategia de la 4T de lanzar la pelota a doña Maru y al alcalde Marco Bonilla. Nos mencionan que el funcionario de migración fue captado en la Estación Tabalaopa de Ferromex, lanzando arengas para mandar a los migrantes a hacer un plantón frente a las oficinas de la gobernadora. Nos dicen que la intención federal es abrir un frente, un problema político contra doña Maru, en lugar de atender la situación de crisis humanitaria de los migrantes.

La vida es una tómbola…

Nos cuentan que van varios perfiles y personalidades con algunas malas notas de la actual administración que están negociando directamente en Presidencia entrar a la tómbola de candidaturas pluris para ocupar en 2024 un lugar en alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. Entre otros, aseguran, está el titular de Migración, Francisco Garduño, quien tiene a la política migratoria de cabeza y deshumanizada, y la periodista Sanjuana Martínez, directora de la casi extinta Notimex, quien sigue aclarar los recursos que la agencia recibió pese a estar paralizada; ella ya hizo presencia en Palacio. No dude que en los próximos días seguirán otros perfiles que por sí mismos jamás ganarían una votación en las urnas, nos comentan.

Mancera sigue de pleito electoral

Nos comentan que no solo en la Cuarta Transformación se habla de echar abajo el proceso interno de las virtuales candidatas presidenciales, el senador perredista Miguel Ángel Mancera sigue peleando su exclusión del proceso del Frente Amplio por México. El Tribunal Electoral, nos recuerdan, votará un proyecto en el que señala que no se le entregó la información técnica y jurídica que sustente que no reunió las firmas necesarias para avanzar a la siguiente fase de selección. En caso de aprobarse, la comisión partidista del PRD tendría tres días para entregar esa información al legislador. ¿Será que la oposición podrá justificar los motivos por los que Mancera quedó fuera de la carrera presidencial?