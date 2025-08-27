“Alito” Moreno y Noroña convierten Senado en ring de boxeo (Video)

La sesión de la Comisión Permanente de este miércoles concluyó con un enfrentamiento entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña, quienes convirtieron la Cámara de Senadores en un auténtico Ring de boxeo, tras un fuerte Pleito al finalizar los trabajos legislativos del segundo receso del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

El altercado ocurrió mientras se entonaba el Himno Nacional. Legisladores del PRI pedían que se concediera una ronda de intervenciones a todos los grupos parlamentarios antes de dar por concluida la sesión. En ese contexto, “Alito” Moreno se dirigió a la Mesa Directiva para reclamar al morenista por no haberle otorgado el uso de la palabra.

De acuerdo con los asistentes, el priista insistió en exigir la intervención, mientras que Gerardo Fernández Noroña le respondió pidiéndole que no lo tocara. En ese momento, la senadora Dolores Padierna intentó calmar la situación, pero también fue empujada durante la confrontación.

Los videos que circularon posteriormente muestran cómo una persona con playera verde intentó interponerse entre los senadores, sin embargo, fue derribada tras ser empujada por Alejandro “Alito” Moreno. Acto seguido, el legislador del PRI continuó persiguiendo a Fernández Noroña con la intención de golpearlo.

‼️EXTRA EXTRA‼️ A golpes termina la última sesión de la Comisión Permanente.@alitomorenoc empuja a Gerardo Fernández Noroña, quien no le dio la palabra. pic.twitter.com/o77TGUBvG9 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) August 27, 2025

La transmisión en vivo del Canal del Congreso permitió observar cómo Padierna quedó en medio de los intentos de agresión, mientras que otros legisladores trataban de separar a los involucrados en el Pleito.

En las imágenes también se aprecia a un legislador con traje azul, aparentemente el priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien sujetó del saco a Fernández Noroña cuando este intentaba retirarse de la Mesa Directiva.

Instantes después, se observó cómo Gutiérrez Mancilla le gritaba al morenista, previo a que este abandonara el pleno del Senado. La escena completa quedó registrada tanto en la señal del Canal del Congreso como en otros medios que cubrían la sesión.

El enfrentamiento entre “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña puso fin a la jornada legislativa, dejando imágenes de un altercado que convirtió a la Cámara de Senadores en escenario de un Ring de boxeo.