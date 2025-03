Diputada Alondra Torres señala persecución política tras solicitud de desafuero

La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur solicitó al Congreso del Estado retirar el fuero a dos funcionarios para poder investigarlos por un presunto contrato irregular de 14 millones de pesos en la administración anterior del Ayuntamiento de Los Cabos. Estos son el subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal del gobierno estatal, Ariel Castro Cárdenas y la diputada Alondra Torres García.

La investigación se centra en un contrato de intermediación financiera por 14 millones 170 mil 560 pesos, donde una empresa cobró sin realizar los trámites de gestión de crédito para el Ayuntamiento de Los Cabos durante el periodo de 2021 a 2024. En ese contexto, Torres García, una de las involucradas, señaló que existe una persecución política en su contra.

Asimismo, aseguró sentirse tranquila ante el proceso legal que se avecina y confiada en que podrá presentar pruebas para esclarecer su situación.

“Yo me siento muy bien, hay un proceso que agotar todavía. No es que ya me vayan a llevar de aquí y ya venga por mí la patrulla espiritual. No, es un tema de un procedimiento que agotar internamente aquí en el Congreso y respectivamente lo que se decida en el Congreso porque se hace como un pequeño juicio donde me van a dar la oportunidad a mí también de presentar los medios de prueba y a lo mejor se lleven sorpresas algunos”, expresó Alondra Torres.