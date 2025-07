¿Cómo reviso si estoy dado de alta en el IMSS y como reportar a mi patrón si no estoy asegurado?

¿Estás trabajando y quieres confirmar que tu patrón te esté dando seguridad social? El día de hoy te daremos respuestas a una de las consultas que más personas realiza en internet: ¿Cómo reviso si estoy dado de alta en el seguro social? ¿Qué hacer si en mi trabajo no me dan seguro social? ¿Cómo reportar que no estoy dado de alta en el IMSS?

Mediante su sitio web, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) se ha dado a la tarea de responder inquietudes que millones de mexicanos tienes respecto a su situación laboral, es por ello que en Tribuna de México nos dimos a la tarea de crear una guía para confirmar tu alta o en su defecto denunciar los incumplimientos patronales.

Antes que nada debes verificar tu vigencia de derechos en el IMSS ¿Cómo se hace? Es un proceso sencillo y rápido que puedes realizar desde casa.

El IMSS te permite consultar esta información desde internet y obtener tu Constancia de Vigencia de Derechos, un documento fundamental para cualquier trámite.