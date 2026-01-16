Temporada decembrina deja alta ocupación hotelera en México

La temporada vacacional del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026 confirmó la fortaleza del turismo en México, con un crecimiento del 6.1% respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), 5.23 millones de turistas nacionales e internacionales se hospedaron en cuartos de hotel durante las vacaciones, lo que se tradujo en una ocupación hotelera promedio del 56.6% a nivel nacional. Estas cifras reflejan la confianza de los viajeros y consolidan a México como un destino turístico líder a nivel mundial.

En Los Cabos, los resultados fueron destacados: se registró una ocupación promedio del 75% en diciembre, con una tarifa hotelera promedio superior a los 600 dólares por noche, lo que reafirma el posicionamiento del destino dentro del turismo de alto valor.

El sector turístico mexicano continúa siendo un motor clave de la economía, generando empleos, derrama económica y bienestar social, además de fortalecer la proyección de México como uno de los principales destinos turísticos del mundo.

