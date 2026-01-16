Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 16 de Enero, 2026
Temporada decembrina deja alta ocupación hotelera en México

Durante la temporada decembrina 2025-2026, México registró una ocupación hotelera promedio del 56.6%, mientras que Los Cabos alcanzó el 75% Los Cabos, BCS.- Durante la temporada vacacional del 20 de diciem
16 enero, 2026
Ocupación Hotelera México

Foto: Especial

La temporada vacacional del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026 confirmó la fortaleza del turismo en México, con un crecimiento del 6.1% respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), 5.23 millones de turistas nacionales e internacionales se hospedaron en cuartos de hotel durante las vacaciones, lo que se tradujo en una ocupación hotelera promedio del 56.6% a nivel nacional. Estas cifras reflejan la confianza de los viajeros y consolidan a México como un destino turístico líder a nivel mundial.

En Los Cabos, los resultados fueron destacados: se registró una ocupación promedio del 75% en diciembre, con una tarifa hotelera promedio superior a los 600 dólares por noche, lo que reafirma el posicionamiento del destino dentro del turismo de alto valor.

LEE MÁS: Baja California Sur supera los 4.5 millones de pasajeros aéreos en 2025

El sector turístico mexicano continúa siendo un motor clave de la economía, generando empleos, derrama económica y bienestar social, además de fortalecer la proyección de México como uno de los principales destinos turísticos del mundo.

