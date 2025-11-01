“Altares en el Mar 2025”: cuatro días de fiesta, arte y tradición en Los Cabos

La Marina de Cabo San Lucas será el escenario de la quinta edición del Festival Náutico “Altares en el Mar 2025”, un evento que celebra la unión entre la cultura, la tradición marina, la sostenibilidad y la innovación turística. Del 1 al 4 de noviembre, Los Cabos vivirá una experiencia que se ha consolidado como un referente nacional por su capacidad para conectar el arte, la memoria y el mar.

El festival cuenta con el respaldo de instituciones de los tres órdenes de gobierno y, durante su inauguración, este 1ro de noviembre, recibirá el Distintivo “Hecho en México” otorgado por la Secretaría de Economía, en reconocimiento a su contribución a la identidad nacional y a la promoción del turismo cultural, promoviendo nuestros usos y costumbres, así como la gran labor de nuestras comunidades indígenas en la puesta en escena de nuestros usos y costumbres, dando vida a una gran fiesta que, en esta ocasión, tendrá grandes sorpresas.

Declarado de Interés Marítimo Nacional, “Altares en el Mar” representa una plataforma de innovación que impulsa el turismo náutico mexicano y la proyección internacional de Los Cabos como destino de experiencias sostenibles y de alto valor cultural.

El festival contará con un programa que inicia el sábado 1 de noviembre con la verbena popular y la instalación de altares, seguido del espectáculo gastronómico y artístico “Ofrenda”. El domingo 2 de noviembre, la bahía se iluminará con el Desfile Náutico “Altares en el Mar”, donde embarcaciones decoradas, catrinas sirenas y un espectáculo de pirotecnia rendirán tributo a las almas que navegan el recuerdo. Las actividades continuarán los días 3 y 4 de noviembre con presentaciones culturales, artísticas y gastronómicas, protagonizadas por la Dirección de Fomento Económico y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del XV Ayuntamiento de Los Cabos, cerrando con una ceremonia de clausura que promete ser uno de los momentos más emotivos del festival.

En sus ediciones anteriores, “Altares en el Mar” ha reunido a más de 25 mil asistentes, generando un impacto positivo en medios nacionales e internacionales. Este 2025, el festival se proyecta como un evento imperdible que celebra la esencia de México desde su conexión con el mar, donde la tradición navega junto a la innovación y el liderazgo femenino marca el rumbo del futuro.